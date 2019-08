Ferroviário anuncia a saída de sete jogadores antes de jogo contra o Ceará

O Ferroviário anunciou a rescisão contratual de sete jogadores, nesta sexta-feira (30), após a eliminação da Série C do Brasileiro. Através de comunicado oficial, o clube informou o desligamento do goleiro Remerson, dos laterais Lucas Mendes e Zeca, do volante Jackson Caucaia, do meia Esquerdinha, e dos atacantes James Dean e Juninho Arcanjo.

A reformulação do elenco também ocorreu quando o time encerrou participação no Campeonato Cearense antes das semifinais, o que acarretou a saída de nomes como o meia Enercino e o atacante Siloé. Disputando apenas a Taça Fares Lopes, onde joga com o plantel principal na busca por uma vaga na Copa do Brasil 2020, o Tubarão da Barra se prepara agora para encarar o Ceará, no domingo (1º), às 15h30, no estádio Presidente Vargas (PV).

Quem segue fora da partida é o atacante Edson Cariús, artilheiro coral na temporada com 19 gols. Com contrato até novembro, o atleta manifestou o desejo de sair do Ferrão e está em negociações para definir o futuro.

Fares Lopes

O Ferroviário estreou na competição com vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0. Enfrentando agora o Ceará, a diretoria coral disponibilizou ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para o setor principal do estádio. Aos torcedores alvinegros, o valor é o mesmo, mas o setor na arquibancada é o Amarelo.

Na tabela, o Tubarão da Barra ocupa a 4ª posição, com uma rodada a menos. Atlético/CE, Caucaia, Ceará, Fortaleza, Floresta, Guarany, Horizonte e Pacajus também participam do torneio estadual.