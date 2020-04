Ferroviário aguarda auxílio financeiro da CBF para clubes da Série C

No dia 27 de março, os 20 clubes da Série C se reuniram em videoconferência e formularam um projeto emergencial de arrecadação, visando minimizar os impactos financeiros pela pandemia do coronavírus. E depois de 5 dias, o projeto ficou pronto e documentado, assinados por todos os 20 clubes, solicitando ajuda financeira para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ele será protocolado ainda hoje. O valor solicitado é de R$ 250 mil pelos próximos seis meses para amenizar os prejuízos por conta da paralisação do futebol em razão do novo coronavírus.

O presidente Newton Filho, do Ferroviário, destacou a importância de um auxílio financeiro para os clubes da Sèrie C. Para ele, o fato da competição não ter cotas fixas como as Séries A e B dificultam a vida financeira dos clubes.

"O documento ainda será protocolado. O Ferroviário considera um valor justo, pela necessidade dos clubes. A CBF precisa ter uma sensibilidade especial com os clubes da Série C, por não termos as cotas dos clubes das Séries A e B. Não estamos pedindo só por pedir. Sem essas cotas, os clubes da Série C vivem de patrocinador, renda, sócio torcedor, ou seja, tudo que envolve diretamente com o futebol. Precisamos ter jogo para arrecadarmos e sem isso nossas receitas ficam prejudicadas. Vamos aguardar o posicionamento da CBF"., disse ele.

Na semana passada, os capitães dos 20 clubes também se uniram para reivindicar ajudar da CBF. Eles lançaram uma campanha nas redes sociais alertando sobre "a sobrevivência financeira das equipes durante a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus".

Uma reunião no dia 7 de abril com clubes e CBF pode definir as medidas que serão tomadas pela entidade.

A Série C do Brasileiro tinha previsão de começar em maio com a participação de 20 equipes divididas em duas chaves. Em 2020, o torneio teve mudança no regulamento com a saída do mata-mata para entrada do quadrangular final. Nas reuniões, os clubes da Série C já indicaram que pretendem manter o novo regulamento e indicarão isso para a CBF.