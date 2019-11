Ferroviário adquire ao "Black Friday" e faz promoção de 50% nos planos de sócios

Em busca incentivar o seu torcedor a se associar ao clube, o Ferroviário adquiriu ao Black Friday dando desconto de 50% em todos os planos de sócios.

"Vamos mostrar que somos fortes. Convoque amigos, familiares, aqueles torcedores mais afastados… presenteie um parente que mora fora e é admirador do Ferrão", disse o Tubarão da Barra em nota no site.

Eliminado de forma precoce na Série C do Brasileirão e da Fares Lopes, o Peixe fez sua última partia no dia 5 de outubro quando empatou por 1 a 1 com o Caucaia, campeão do torneio cearense, no estádio Raimundo de Oliveira.

O Ferroviário volta a campo em 2020. Seu primeiro defasio será diante do Atlético - CE, no dia 5 de janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense. Horário e local ainda não foram divulgados.