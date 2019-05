Fernando Sobral afirma que saída de Roger surpreendeu o grupo do Ceará

O meia Fernando Sobral concedeu entrevista coletiva, na noite de quinta-feira (16), em Porangabuçu, um pouco depois da confirmação oficial da saída do atacante Roger, que rescindiu contrato com o clube no período da tarde. E naturalmente, o jogador seria perguntado sobre a saída do companheiro, admitindo que surpreendeu o grupo.

"Confesso que a saída do Roger pegou o grupo de surpresa. Ele foi um grande parceiro e infelizmente aconteceu dele estar saindo. No futebol a gente sabe que é assim. E se não deu certo em um clube dá em outro.Vida que segue, desejamos sorte a ele, que foi muito importante para nós. Sorte a ele na caminhada.

>Confira classificação atualizada da Série A

Em seguida, Sobral afirmou que Roger foi muito importante para o grupo, mesmo na reserva.

"Ele sempre nos passou como outros times jogam, pois disputou vários campeonatos em alto nível e agregou muito com sua experiencia. Temos que usar para as coisas boas o que ele deixou para gente. Temos que tirar o máximo de proveito. O nosso grupo é forte e estamos contando com a volta dos estavam no DM (departamento médico) e isso nos fortalecerá cada vez mais", disse ele.

No domingo (19), o Vozão encara o Grêmio, às 19 horas no Castelão pela 5ª rodada da Série A. O Ceará tem 3 pontos e está em 14º, enquanto o time gaúcho é o 18º com 2 pontos.