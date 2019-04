Fernando Sobral admite desconfiança de torcida, mas pede apoio: "é hora de todos darem as mãos"

Acreditando na vitória do Ceará no próximo domingo (21) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo segundo e último jogo da final do Campeonato Cearense, Fernando Sobral deu entrevista coletiva na sede do clube, na quarta-feira (17), e mostrou confiança na reversão do quadro. O meia pediu apoio ao torcedor para incentivar a equipe na decisão.

"O principal fator é a união. É hora de todos darem as mãos. Vamos unir forças com o nosso torcedor", pediu o atleta. "A torcida está desconfiada da gente, mas confiamos na força deles e sabemos que domingo estarão fazendo a festa e nos empurrando. Isso vai fazer toda a diferença".

Após ter sido derrotado por 2 a 0 no domingo passado (14), o Vovô entra em campo com a desvantagem. Para levantar a taça e se sagrar tricampeão, a equipe de Lisca terá que vencer o Tricolor por dois ou mais gols de diferença. Caso contrário, a festa feita na Arena Castelão será do time de Rogério Ceni.

"Temos feito bons jogos, criados bastantes, mas estamos pecando na hora da definição. O Clássico-Rei é o nosso principal jogo até o momento. A gente sabe que é possível reverter essa situação. Vamos trabalhar muito para que possamos ser assertivos nesse jogo".

No comando do time desde o ano passado, Lisca tem vivivo momentos de pressão. O técnico, que ainda não conquistou nenhum título pela equipe, tem sido muito cobrado pelo torcedor.

"Vamos segurar na mão do nosso treinador também que tem nos passado confiança e juntos vamos reverter essa situação e trazer o torcedor novamente para o nosso lado", afirmou Sobral.

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (21), às 16h, na Arena Castelão. O Clássico-Rei será válido pelo segundo e último jogo da final do Campeonato Cearense.