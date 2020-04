Fernando Sobral 100%: Ceará venceu todos os jogos em que o meio-campista atuou neste ano

Pouco badalado, mas eficiente. Desde que chegou ao Ceará, em 2019, Fernando Sobral teve que conviver com a desconfiança, mas vem conquistando seu espaço aos poucos dentro de campo. Sempre cumprindo importante papel tático, ele tem, em 2020, se destacado ainda mais. Os números provam isso. Nos seis jogos em que Fernando Sobral atuou neste ano, o Alvinegro venceu todos.

Com o detalhe: em todas as vezes que entrou em campo na temporada, foi como titular. Com 100% de aproveitamento, o meio-campista colhe frutos de muita dedicação durante os treinamentos. No início deste ano, era nítido que ele estava fisicamente melhor condicionado que outros jogadores do elenco.

Intensidade, capacidade de marcação, de desarme, polivalência e boa compreensão tática são algumas características do camisa 88.

A eficiência é comprovada no número de assistências. Fernando acumula três passes para gols. Ele é o vice-líder do elenco no quesito (atrás apenas de Vinícius, que tem seis), além de outras chances criadas para finalização dos companheiros.

Para manter o condicionamento durante o período da quarentena, Sobral segue realizando as atividades preparadas pelos profissionais do clube em casa. Sabe que o aspecto físico pode continuar sendo um diferencial para que se mantenha entre os titulares, agora com a chegada de Guto Ferreira. Até aqui, ele tem feito por merecer o espaço que vem recebendo.

JOGOS DE FERNANDO SOBRAL EM 2020

Bragantino-PA 1 x 2 Ceará

Pacajus 0 x 1 Ceará

River-PI 0 x 4 Ceará

Atlético-CE 0 x 1 Ceará

Ceará 1 x 0 Vitória-BA

Ceará 2 x 1 Sport