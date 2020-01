Fernando Prass grava vídeo e manda recado para torcida: "podem esperar muito trabalho"

Novo dono da meta alvinegra, o goleiro Fernando Prass teve anúncio bastante comemorado pela torcida do Ceará. As redes sociais do atleta foram "invadidas" por torcedores, que mandaram mensagems de apoio. Em retribuição, o arqueiro gravou vídeo onde agradece pelas palavras e diz que chegará para trabalhar muito pelos objetivos do Vovô.

"Estou muito feliz e ansioso para vestir essa camisa. Podem esperar muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento. Tenho certeza que com todo elenco do Ceará e junto com a torcida, a gente vai trabalhar e fazer de tudo para que o Ceará tenha um grande ano de 2020", disse.

Confira o vídeo: