Fernando Prass critica Governo Federal por intenção de retomar futebol: "não leva a nada"

Já há algumas semanas que o Governo Federal tem defendido o retorno do futebol no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) fala abertamente sobre o tema, que gera polêmica, sobretudo no meio esportivo. Nesta terça-feira (12), um dos jogadores mais influentes no Brasil e que é um dos líderes dos atletas no âmbito nacional, o goleiro Fernando Prass, do Ceará, falou sobre o assunto.

Segundo Prass, há o entendimento de praticamente toda a sociedade de que o momento é impróprio para o retorno das atividades, e que o posicionamento do Governo Federal não deve ser determinante.

"Eu acho que já foi decidido que os municípios e estados têm autonomia para traçar seus planos em relação a pandemia. Então, não cabe ao Governo Fedral reger isso aí. São os prefeitos e governadores que vão tocar, junto aos órgãos competentes, a volta dos esportes. E eu acho que é um posicionamento que não leva a nada. Eles mesmos sabem que não adianta nada", disse o goleiro do Vovô, em live realizada no canal do clube, no YouTube.

Sempre firme e coerente em seus posicionamentos, Prass citou a recente tentativa frustrada do Rio Grande do Sul de retomar os treinos.

"E outra, os governos estaduais e municipais, todos, dando parecer contrário a, neste momento, a volta dos esportes. Em relação aqui a Fortaleza, acho que é muito nítido que não tem condições, né. No Rio Grande do Sul, que tinha 10 vezes menos mortes que o Ceará, os clubes retornaram e agora foi vedado denovo o treino, mesmo que naquele esquema de distanciamento dos atletas. Então como é que o Governo Federal vem e dá um parecer favorável à volta do futebol? É uma coisa meio estranha e completamente, na minha visão, descabida", disse.

O experiente arqueiro falou ainda sobre a diferença de realidade nos diversos cantos do País.

"Se posicionam em relação a volta do futebol no Brasil, mas não tem nem como o Governo Federal se posicionar a respeito disso. São muitos estados, muitos municípios, várias regiões, cada uma com sua particularidade, com seus problemas. Uns mais, outros menos. Então fica um posicionamento meio sem sentido, muito vazio, dizer que autoriza o retorno do futebol".