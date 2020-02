Fernando Prass comenta entrosamento da equipe e afirma: "Evolução natural"

Ainda em início de temporada, Fernando Prass comentou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (7), na sede do clube, sobre a melhora no entrosamento do time. Para o goleiro do Vovô, o crescimento do grupo é algo que faz parte do trabalho que vem sendo realzado desde o dia 6 de janeiro, quando o clube iniciou sua pré-temporada.

"Em relação ao entrosamento com a equipe, vai melhorando a cada dia. Óbvio que ninguém é mágico para que, em menos de um mês, dizer que está entrosado. Mas acho que faz parte do processo e faz parte de uma evolução natural. Acho que as coisas estão andando de uma maneira relativamente dentro daquilo que eu esperava", disse o goleiro alvinegro.

Sobre sua adaptação ao clube e à cidade, o arqueiro afirma que está em fase de evolução, mas que ainda não é 100%.

"Totalmente adaptado ainda não porque é pouco tempo. As duas primeiras semanas a gente ficou em concentração e as outras semanas jogamos praticamente quarta e domingo. Hotel, treino e casa", afirmou.

Tendo os próximos dois jogos como os primeiros em que o Vovô irá disputar fora de casa em 2020, Prass comentou sobre a importância de vencer ABC-RN, pela Copa do Nordeste, e Bragantino-PA, pela Copa do Brasil.

"São dois jogos importantes. A gente vem de dois empates na Copa do Nordeste, óbvio que precisamos pensar em vencer porque nos leva aos cinco pontos e nos deixa em uma situação boa. É um campeonato curto, mas ainda é início, está tudo embolado. Agora Copa do Brasil é um campeonato, por essa formatação, muito perigoso. Não tem margem para corrigir erros, diferente de quando é o formato de duas partidas", disse o goleiro. E finalizou. "Dois bons resultados fora de casa nos trazem de volta ao (Estado do) Ceará com uma classificação, se Deus quiser, e uma pontuação muito boa na Copa do Nordeste".

No próximo sábado (8), o Ceará encara o ABC-RN, às 16h, na Arena das Dunas, pela 3ª rodada do Nordestão.