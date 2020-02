Fernando Prass brilha e classifica o Ceará nas penalidades

O Ceará está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. Após empatar no tempo normal por 1 a 1 com o Oeste, com gols de Leandro Carvalho e De Paula, na noite desta quarta-feira (19), pela 2ª fase da competição, o Vovô venceu os donos da casa, na Arena Barueri, pelo placar de 4 a 2. Agora, o Vovô aguarda o vencedor entre Vitória e Lagarto-SE para conhecer seu adversário da próxima etapa da competição.

Tempo normal

Jogando fora de casa, o Ceará fez um bom primeiro tempo e buscou a todo instante o ataque. Tanto é que logo aos seis minutos Leandro Carvalho, que vinha sendo bastante criticado, abriu o placar. O atacante recebeu passe pelo meio, partiu em velocidade e infiltrou na área batendo cruzado para fazer 1 a 0 para o Alvinegro de Porangabuçu.

Sem ter assustado ao logo de quase toda a partida, o time da casa chegou com perigo aos 40, mas Bruno Paraíba parou em Fernando Prass, viu a bola de De Paula bater na trave aos 42 e, um minuto depois, o próprio De Paula empatou a partida. Luiz Otávio, um dos principais jogadores da equipe, recebeu passe de Klaus e falhou no domínio. Bruno Paraíba aproveitou o vacilo do zagueiro para roubar a bola e tocou de lado para De Paula, que apenas empurrou para o fundo das redes para empatar o jogo aos 43 minutos.

Com muito crédito com a torcida e os companheiros, o zagueiro teve seu nome gritado pelos alvinegros presentes na Arena Barueri e foi abraçado pelos demais atletas do Vovô.

Voltando com a entrada de Roberto, que jogou no Ceará entre 2017 e 2018, em sua equipe, o Oeste cresceu no ataque utilizando da velocidade pelas pontas e chegou muito perto de virar o placar a seu favor. Aos seis, Matheus Oliveira recebeu lançamento na direita e bateu cruzado, mas Fernando Prass defendeu e William Oliveira completou chutando para fora. Aos 8, uma nova oportunidade. Renan Fonseca desviou de cabeça após cobrança de falta, a bola foi na trave e ficou em cima da linha, mas o bandeira marcou impedimento do zagueiro rubro-negro.

Em dia abaixo do normal de Luiz Otávio, o zagueiro cometeu novo vacilo e Bruno Paraíba, assim como o gol do empate, robou a bola e partiu para o ataque. No entanto, na entrada da área, o camisa 9 foi derrubado por Klaus. Um pouco afastado da jogada, o árbitro assinalou impedimento e expulsou o zagueiro alvinegro. O próprio Bruno Paraíba pegou a bola e cobrou a penalidade no canto esquerdo, mas Fernando Prass acertou o lado e fez grande defesa, impedido a virada do rubro-negro.

A chance de fazer o segundo do Vovô veio com Bergson. Charles aproveitou o vacilo da defesa da casa, puxou para o lado do campo e mandou na área. A bola passou por todo mundo e o centroavante, que vinha de trás, se jogou no lance, mas desviou para fora aos 36.

Próximo ao fim do jogo, o Alvinegro teve mais duas grandes chances de vencer a partida. Aos 39, Felipe Silva cobrou falta com capricho, mas Felipe Lacerda foi no canto para fazer a defesa. Dois minutos depois, aos 49, Charles recebeu cruzamento de Leandro Carvalho e cabeceou no contra-pé do goleiro rubro-negro. Porém, em cima da linha, Alyson tirou o gol do zagueiro.

Penalidades

Diferente da 1ª fase da Copa do Brasil que dava a vantagem do empate aos visitantes, na 2ª etapa igualdade em placar leva a decisão para as penalidades. E assim foi na Arena Barueri após o tempo normal terminar empatado por 1 a 1.

No lado do Vovô, a sequência começou por Bergson, passando por Samuel Xavier, Eduardo Brock e terminando em Felipe Silva. Todos marcaram.

Já os donos da casa, apenas Roberto e De Paula converteram. Alyson, terceiro cobrador do Oeste, foi bem devagar para a bola e mandou no canto direito, mas Fernando Prass se jogou para fazer a defesa. Mantuam, último cobrador, mandou na trave.

Com a vitória nas cobranças de pênaltis, o Ceará está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. O adversário da próxima fase pode ser Vitória-BA ou Lagarto-SE.