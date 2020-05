Fernando Prass arrecada R$ 20 mil com leilão de camisas e prepara doação de cestas básicas

O goleiro Fernando Prass, do Ceará, realizou o leilão de três camisas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. E os lances vencedores foram todos de um velho conhecido do Palmeiras: o ex-presidente Paulo Nobre. O dirigente arrematou os uniformes por R$ 20 mil e ficou com uma blusa do Verdão, uma do Vasco e outra da seleção brasileira.

Parte do montante será doado ao Hospital Infantil Filantrópico do Ceará e à Cajec (Casa de Apoio a Criança do Câncer), em São Paulo. O restante será utilizado para a compra de cestas básicas a serem distribuídas na capital cearense através da campanha Vozão do Bem.

A passagem de Prass pelo Palmeiras começou justamente no primeiro ano de mandato de Nobre, presidente que comandou o clube até o final de 2016. Pelo time, o goleiro conquistou dois títulos brasileiros (2016 e 2018), uma Copa do Brasil (2015) e uma Série B (2013).