Felippe Cardoso faz exames médicos antes de ser anunciado pelo Ceará

O Ceará está próximo de anunciar oficialmente o atacante Felippe Cardoso, vindo de empréstimo do Santos até o fim do ano. O jogador de 21 anos realizou exames na tarde desta segunda-feira, na sede do clube, em Porangabuçu.

Cotado para ser o substituto de Ricardo Bueno, Felippe apresenta histórico de pubalgia nas passagens pela Ponte Preta e pelo Santos. Ao todo foram seis meses sem atuar por conta da lesão.

Felippe foi contratado a pedido de Cuca, no ano passado, porém, não encontrou espaço no Santos e acabou escanteado. A diretoria já buscava se desfazer do atacante.

Felippe Cardoso chega ao Ceará por empréstimo até o fim da temporada. O clube cearense terá que arcar com 100% do salário do atleta e não possui opção de compra, já que o Santos detém os direitos do atleta até 2023.