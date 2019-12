Felippe Cardoso está perto de fechar com o Fluminense

Atleta que chegou por empréstimo do Santos ao Ceará para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Felippe Cardoso está perto de ser anunciado pelo Fluminense. O atacante fez 18 partidas pelo Vovô e marcou apenas dois gols.

Com contratado contrato de empréstimo com o Alvinegro de Porangabuçu encerrando no próximo dia 31, o atacante Felippe Cardoso deve ser confirmado como reforço do Fluminense para a próxima temporada.

Com sete jogos, nenhum gol e muitas críticas na equipe do Peixe, o centroavante acabou sendo emprestado ao Ceará para a elite do Campeonato Brasileiro. Em 18 jogos disputados, Cardoso marcou apenas duas vezes. O primeiro gol saiu na primera sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei de ida, e na goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Castelão.

Na última sexta (27), o atleta passou por exames médicos no clube carioca e foi aprovado. Com contrato de empréstimo de um ano com possibilidade de compra, o Fluminense deve pagar os salários de Felipe de forma intergral.