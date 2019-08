Felippe Cardoso encontra e presenteia cinegrafista que esbarrou ao comemorar gol no Clássico-Rei

Felippe Cardoso desencantou com a camisa do Ceará no Clássico contra o Fortaleza, no último sábado (10), ao marcar o segundo gol alvinegro na noite. No calor do momento, correu para as arquibancadas para comemorar, mas quase derrubou o cinegrafista da TV Verdes Mares, Evandro Lopes, que gravava o lance. Após o jogo, o atacante pediu desculpas e prometeu dar um presente ao profissional.

Nesta terça-feira (6), os dois se encontraram na sede do Vovô e comentaram sobre o fato de forma descontraída e Felippe entregou uma camisa do Vovô para Evandro. "Um pedido de desculpas pelo atropelamento", disse o jovem.

Porém, Evandro pensa em retribuir a boa ação do atleta fazendo o mesmo por outra pessoa: uma criança com quadro de epilepsia que precisa de ajuda para arcar com o custo dos exames.

"Brigado pela camisa. Mas, minha ideia é fazer uma rifa com a camisa para ajudar um garoto chamado Davi, que quer fazer os exames para saber se tem epilepsia", explicou o cinegrafista. "É um gesto caridoso. Com certeza a rifa vai ter muita gente. Espero que possa ajudar", comentou o jogador alvinegro.

Na empolgação por marcar no Clássico, o atleta atropelou as placas de publicidade e quase levou junto o equipamento de filmagem Foto: Reprodução

O profissional da TV comentou sobre a repercussão que o atropelamento teve, recebendo mensagens de parabéns por ter salvado o equipamento. "Vários cinegrafistas do Brasil me mandaram mensagem: 'cara, você salvou a câmera!'. É, salvei a câmera", ri Evandro.

Felippe agradeceu pela agilidade do cinegrafista e relatou que seus companheiros de equipe brincaram com a situação.

"Pessoal aqui tava comentando: 'ainda bem que ele foi muito rápido, conseguiu segurar'. E eles falando o valor da câmera, disseram que eu ia ter que pagar. Depois falei com ele (Evandro). Uma pessoa do bem, dá pra perceber a humilde, a generosidade que ele tem", falou o atacante.

Felippe Cardoso deve ser titular contra a Chapecoense neste sábado (10), às 17h no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão.