Felippe Cardoso é regularizado e está apto para estrear pelo Ceará

Única contratação feita pelo Ceará até o momento durante a parada da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa Copa América, que aconteceu no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho, Felippe Cardoso foi regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para estrear pela equipe. O atleta tem contrato de empréstimo até o fim do ano.

Em sua carreira profissional, Felippe teve passagens por equipes como Ponte Preta, onde foi revelado, e Santos. Na equipe da Vila Belmiro desde o ano passado, o jogador disputou 11 partidas e marcou apenas um gol. Na atual temporada, o atacante esteve em campo em sete jogos, mas não chegou a balançar as redes dos adversários nenhuma vez.

Apto para jogar, o atleta deve fazer sua estreia na próxima segunda-feira (15) diante do Fluminense, às 20h, no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada da Série A.