Felippe Cardoso é anunciado como reforço do Ceará e faz promessa: "vou dar meu melhor"

Atleta de 21 anos, Felippe Cardoso foi anunciado, na noite desta sexta-feira (5), como reforço do Ceará para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Atacante chega por empréstimo do Santos até o fim da temporada. Novo atleta do Vovô não vinha tendo espaço na equipe principal da equipe paulista e prometeu fazer o seu melhor sempre que estiver em campo com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

"Estou muito feliz com o acerto e vou dar meu melhor com essa camisa”, garantiu.

Nesta temporada, Felippe atuou em 11 partidas, sendo sete pela equipe principal do Peixe e quatro pelo time que disputa o Brasileirão de Aspirantes, e marcou um gol.

"Eu não poderia estar mais animado. O Ceará é um clube reconhecido no Brasil e todos que passam por aqui falam bem de tudo. Estou muito feliz com o acerto e vou dar meu melhor com essa camisa”.

Além do Santos, o atacante também tem passagens pela Ponte Preta e Osvaldo Cruz, ambos de São Paulo. O atacante já treina com o restante do grupo.