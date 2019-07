Felipe Silva valoriza treinamentos e projeta semestre do Ceará: “Time competitivo"

Após o duelo pela 9ª rodada da Série A, contra o Vasco, o elenco do Ceará recebeu 10 dias de folga. Mesmo no período de descanso, alguns atletas mantiveram uma rotina de exercícios. Um deles foi o meia Felipe Silva. Diariamente, o camisa 10 do alvinegro cearense realizou trabalhos de fortalecimento muscular e condicionamento físico.

Ídolo da torcida do Vovô, Felipe Silva destacou a importância de ter treinado mesmo na folga. “Foi muito importante para que na reapresentação eu não voltasse zerado na parte física. Nossos treinos são intensos e exige muito do atleta. Então eu procurei trabalhar mesmo no período de descanso para voltar aos treinos em boas condições e assim dar sequência no trabalho que vem sendo forte”, explicou o jogador de 29 anos.

Felipe Silva também fez questão de enaltecer a intertemporada do time comandado por Enderson Moreira. “O nosso ritmo segue bastante intenso. Na primeira semana fizemos algumas reavaliações e estamos aproveitando esse período da melhor forma para voltarmos ainda mais fortes”, reforçou o meia.

O Ceará é o 13º colocado da Série A e terá como primeiro duelo pós Copa América o Fluminense no estádio Maracanã. Na opinião de Felipe Silva, o Vovô tem tudo para fazer um excelente segundo semestre. “Nossa expectativa é a melhor possível para a sequência do Brasileirão. Nosso elenco tem muita qualidade e está bastante motivado para dar sequência no que vem sendo bem feito. Vamos minimizar ao máximo nossos erros para conquistarmos o máximo de vitórias possíveis e alcançarmos os nossos objetivos. Teremos um time competitivo e que vai surpreender na sequência da Série A”, finalizou.