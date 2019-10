Felipe Silva exalta entrega em vitória do Ceará

O Ceará conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira pela 29ª rodada da Série A, ao bater o Fluminense por 2 a 0 no Castelão. Com dois tempos distintos em atuação, dominante no 1º tempo mas recuado no segundo, o Vovô decidiu o jogo nos acréscimos e respirou na Série A, chegando aos 33 pontos, deixando um rival direto com 30.

O meia Felipe Silva, que fez mais um bom jogo com a camisa alvinegra, destacou a importância de vencer um adversário direto, exaltando espírito de luta da equipe.

"O importante era vencer, independente de como seria. Tínhamos essa briga direta com o Fluminense, em nos afastar da zona. A equipe entendeu bem, lutamos muito e conseguimos uma vitória muito importante. Soubemos sofrer no 2º tempo, mas fizemos um grande jogo no geral, isso é importante para dar confiança. A equipe foi guerreira".

Em seguida, o jogador acredita que a equipe mostrou reação após o empate com Vasco no último sábado, saindo na frente contra o Fluminense, mas alerta que o recuo excessivo na etapa final precisa ser corrigido.

"Contra o Vasco jogamos bem mas ao sairmos atrás dificultou a busca pelo resultado. Hoje saímos na frente, como queríamos e fizemos um grande 1º tempo. Mas não estava nos planos recuarmos tanto no 2º tempo. Deixa uma lição, vamos rever o 2º tempo em videos com a comissão para acertarmos isso. No proximo jogo queremos fazer diferente para sofrer menos. Já temos o Palmeiras e queremos fazer um jogo bastante aguerrido".

Após vencer o Fluminense, o Ceará volta a jogar no sábado, 2, às 19 horas contra o Palmeiras, na Arena do time paulista, pela 30ªrodada da Série A.