Felipe Silva comenta disputa por posição com Vinícius: "Quem ganha é o Ceará"

Com o elenco bastante reforçado para a temporada atual, a disputa pela titularidade no time passou a ter um nível mais elevado. Com Felipe Silva, titular na reta final da Série A, e Vinícius, uma das 11 contratações do Vovô para as disputas deste ano, como meias que atuam centralizados, ainda é uma incógnita quem irá iniciar o ano atuando entre os principais. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (23), na sede do clube, o camisa 10 do Alvinegro comentou a "briga" pela posição com o companheiro de equipe e afirmou que ter uma meta de jogos para 2020.

"É uma disputa muito boa, quem ganha é o Ceará, o time. Ter dois jogadores em uma briga sadia pela função é ótimo. O Vinícius é um grande jogador. Já o conheço há um bom tempo. Ele veio para ajudar e tem totais condições de jogar ali (no meio). O Argel (Fucks) já me conhece, sabe que tenho condições de jogar por dentro. Então é uma disputa sadia", afirmou o armador.

Com o risco de Matheus Gonçalves não estar regularizado a tempo atuar no domingo (26), diante do Freipaulistano-SE, há chances de que Felipe seja "puxado" para atuar pelo lado do campo enquanto Vinícius é colocado como central. O meia afirma que para ele isso não será problema, já que seu desejo principal é fazer sua parte em campo e ajudar seus companheiros.

"Estou preparado para jogar. Quero ajudar, independente da posição. Trabalhei com o Argel no Figueirense uns seis anos atrás, mais ou menos. Na época eu jogava por dentro, então ele me conhece jogando ali. Depois de tanto tempo estamos jogando juntos novamente e ele está vendo que eu posso fazer essa função aberta também", disse Felipe.

Tendo atuado 42 jogos pelo Ceará em 2019 e marcado cinco gols, o camisa 10 alvinegro tem como alvo ultrapassar esse número de partidas. Para que possa cumprir essa meta, o armador crê que estar bem física e mentalmente é o primeiro passo.

"Eu procuro fazer o máximo de jogos possíveis. Quanto mais jogos eu fizer, mais vou ajudar o Ceará, que é o mais importante. Ano passado fiz 42 (jogos), então minha meta é fazer 43, pelo menos. Sempre batendo a meta anterior", revelou. E seguiu "Esse ano é iniciar bem, procurar me cuidar em todas as partes para estar saudável e não ter esse tipo de lesão que tive ano passado para fazer um bom ano e o máximo de jogos possíveis. Voltei das férias desse ano melhor que no ano passado. Então, eu idealizo uma temporada boa, com início muito bom. Espero estar saudável para suportar a carga de jogos e tudo mais para fazer um grande ano".

O Ceará fará sua estreia na temporada no domingo (26), quando recebe o Freipaulistano-SE, às 20h, no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Por conta da punição devido às confusões no Clássico-Rei da Série A do ano passado, o jogo será de portões fechados e não terá a presença do torcedor.