Felipe Pires espera nova chance entre os titulares do Fortaleza: "Vou aproveitar"

O Fortaleza encerrou preparação nesta sexta-feira (18), em treino no Estádio Alcides Santos, para enfrentar o Grêmio. Foi realizado uma atividade tática em campo sob o comando de Rogério Ceni, que vai poder ficar à beira do gramado após cumprir suspensão. Titular contra o Flamengo, o atacante Felipe Pires ressaltou a força do elenco tricolor e disse esperar uma nova oportunidade com o treinador.

"Minha posição tem grandes jogadores como Edinho, Osvaldo e André (Luís). O time ganhou três títulos com esse elenco, então é ter paciência. O Rogério demonstou no último jogo, escalou time misto e bateu de frente com o Flamengo. Então só mostra a grandeza do nosso elenco. Estou tranquilo, quando a oportunidade vir vou aproveitar", declarou.

Contratado em julho, Felipe Pires atuou nove vezes e marcou um gol. O atleta, que está emprestado pelo Hoffenheim-ALE até o fim do ano, deve se manter no time principal caso Romarinho siga no departamento médico. A expectativa é que o time gaúcho entre em campo com reservas, uma vez que o duelo é o último antes da semifinal da Libertadores, quando a equipe enfrenta o Flamengo.

"Não é um time reserva, tem Galhardo, André, Pepê, então é um time muito bom. Se você for ver, dentro de campo é 11 contra 11. Contra o Flamengo fomos com time alternativo, mas isso não interferiu muito, conseguimos ficar frente a frente com o líder do campeonato. Então vamos tentar impor o ritmo e vencer", explicou.

A partida ocorre sábado (19), às 17 horas, na Arena Castelão. Na tabela, o Leão é o 15º, com 28 pontos. Já o Grêmio está em 7º, com 41.