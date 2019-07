Felipe Pires é regularizado e pode atuar contra o Corinthians

O atacante Felipe Pires foi regularizado pela CBF no BID às 18h10 desta sexta-feira (26), 20 minutos antes do tempo máximo permitido e pode jogar pelo Fortaleza contra o Corinthians no domingo (28), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele chega por empréstimo do Hoffenheim com os direitos do Palmeiras, clube pelo qual pertence. O atleta chega como opção de velocidade para o lado direito do ataque tricolor. Pelo Verdão neste ano foram 19 jogos e um gol marcado.

O treinador Rogério Ceni pedia para a diretoria reforços com características velocistas visto que Júnior Santos e Marcinho saíram da equipe. Com a volta de Edinho e de Osvaldo após lesão, o Leão do Pici vem forte contra o Timão no Castelão.

Ficha técnica do jogador

Nome: Felipe Augusto Rodrigues Pires

Posição: Atacante

Idade: 24 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes: Liefering (2014-2015), Red Bull Salzburg (2015), Hoffenheim (2015), Frankfurt (2015-2016), Austria Wien (2016-2018) e Palmeiras (desde 2019).