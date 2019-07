Felipe Pires e Nenê Bonilha: saiba como está o processo de regularização no Fortaleza

O Fortaleza trouxe três reforços em julho para a disputa da Série A do Brasileiro. Com cinco baixas durante a Copa América, o técnico Rogério Ceni solicitou a contratação de dois atacantes e um zagueiro. A diretoria então acertou com o meia argentino Mariano Vázquez (ex-Deportivo Pasto, da Colômbia), o volante Nenê Bonilha (ex-Tigres, do México) e o atacante Felipe Pires (ex-Palmeiras).

Da lista de chegadas, apenas o estrangeiro foi regularizado no BID e está apto para entrar em campo. No entanto, a expectativa da comissão técnica é contar com o trio para o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo (28), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Saiba como está o processo de regularização de Nenê Bonilha e Felipe Pires para o Brasileirão:

Felipe Pires

O clube precisa enviar um contrato para o Hoffenheim, da Alemanha, solicitando a assinatura da documentação e o registro de empréstimo para o Fortaleza. Como o jogador estava no Palmeiras desde janeiro, a diretoria tricolor solicitou que o time paulista encaminhasse o pedido à equipe do exterior. O processo deve ser findado nesta quarta-feira (24), quando o presidente alviverde, Maurício Galiotte, retorna da Argentina, onde o Verdão atuou na Libertadores diante do Godoy Cruz-ARG

Contrato: dezembro de 2019

Nenê Bonilha

Contratado por uma oportunidade de mercado, já que estava sem clube e passou pelo Fortaleza no ano passado, o volante teve uma rápida passagem pelo Tiburones Rojos de Veracruz, do México, nesta temporada. Apesar de não ter representantes, o processo precisa de uma documentação do futebol mexicano e está em processo avançado de regularização.

Contrato: dezembro de 2020

Reforços

O Fortaleza trabalha em busca de um zagueiro e um atacante, que possa atuar como ponta, para o decorrer da temporada. Com elenco reduzido, 31 peças, a equipe espera manter os jogadores do elenco tricolor e evitar novas baixas.

Dentre as posições, a que tem mais alternativas é a de volante. Ao todo, Ceni tem sete atletas para o setor: Derley, Felipe, Gabriel Dias, Juninho, Nenê Bonilha, Paulo Roberto e Santiago Romero.