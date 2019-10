Felipe Neto explica uso do VAR em Ceará x Vasco: "Questão de ciência matemática"

O Ceará empatou com o Vasco, neste sábado (26), em lance polêmico do atacante Bergson, aos 35 do 2º tempo. Sob suspeita de impedimento, o tento foi validado pelo árbitro de vídeo (VAR), que indicou posição regular. Aproveitando a situação, o youtuber Felipe Neto gravou um vídeo no Twitter explicando a jogada e elogiando o recurso tecnológico.

"De uma vez por todas, entendam a questão do VAR sobre impedimentos. Não é questão de opinião, é questão de ciência matemática. Não cabe interpretação", afirmou.

Segundo Felipe Neto, o ângulo da imagem na televisão cria uma ilusão de óptica ao telespectador, que acredita no impedimento. O carioca também cita que o ombro de Bergson é utilizado como referência, não os braços, o que o deixaria na mesma linha do zagueiro cruz-maltino Leandro Castán.

Vídeo

Torcedor do Botafogo, o youtuber está se inserindo no mercado futebolístico e patrocina o time coração desde 2018. Nas redes sociais, apresenta 9,7 mil seguidores no Twitter e 34,7 mil inscritos no canal do Youtube 'Felipe Neto'.