Felipe espera recuperar o tempo 'perdido' no Ceará

O meia Felipe voltou a jogar pelo Ceará no último domingo pela Série A, depois de praticamente 45 dias longe dos gramados após uma contusão no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

O meia jogou apenas 6 minutos contra o Santos no Castelão, mas foi suficiente para animá-lo para a sequência da temporada. Ele, que antes da contusão era titular absoluto com 18 partidas até então, precisará recuperar o tempo perdido e buscar de novo uma vaga entre os 11 que iniciam um jogo.

"Estou feliz em voltar a jogar. Me sinto bem, confiante, 100% e disposto a ajudar o Ceará. O importante era estar a disposição do treinador".

Hoje o quarteto ofensivo do Vovô é formado por Thiago Galhardo (centralizado), Fernando Sobral e Leandro Carvalho (na pontas) e Bergson (centroavante). Ou seja, Felipe pode se encaixar em três posições ofensivas, exceto de centroavante. Indagado na coletiva de imprensa se poderia jogar ao lado de Thiago Galhardo, Felipe elogiou o companheiro e disse que pode sim jogar ao lado dele.

"O Galhardo está muito bem. Ele chegou e mostrou todo potencial. Espero que ele continue nos ajudando, com gols e assistências. Sobre jogar junto ou não, é o treinador que decide. Nós jogadores temos que fazer tudo para dar o suporte do treinador, sermos opções. E o Ceará está bem servido. O treinador sabe se dá para jogar junto ou não. Queremos é estar em campo".