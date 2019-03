Felipe Baxola comenta relação com Lisca: 'De doido não tem nada'

Meia do Ceará, Felipe Baxola comentou sua relação com o técnico Lisca. O camisa 10 do Vovô também falou o apelido carinhoso dado ao comandante alvinegro.

"Tem o apelido de Lisca Doido, mas de doido não tem nada", afirmou. "Ele é muito paizão, quer agradar a todos, sempre presente. É um cara muito inteligente e está sempre brigando por nós".

Felipe está na sua segunda passagem pelo time de Porangabuçu. Em 2016, quando chegou por empréstimo junto ao Atlhetico/PR, o meia atuou em 40 partidas e balançou as redes cinco vezes. Se destacando, acabou indo atuar no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, onde ficou por dois anos.

"Em 2016 estava vindo por empréstimo. Meu contrato com Atlhetico estava no final e o Ceará me abriu as portas", lembrou. "Cheguei no começo de abril, jogamos a Série B. Não conseguimos o acesso, mas apesar disso acabei fazendo um campeonato bom e me valorizei pelo trabalho que estava fazendo e acabei saindo. Se não fosse o Ceará isso não seria possível, não teria essa oportunidade (de jogar fora). Volto agora mais maduro, conhecendo a casa, os companheiros, com oportunidade de brigar por títulos. Creio que vai ser uma ano diferente".

O atleta também comentou sobre a disputa sadia pela posição no meio-campo com os companheiros Wescley e Juninho Quixadá, que se recupera de lesão.

"São dois grandes jogadores. Trabalhei com o Wescley em 2016 e acompanho o Juninho Quixadá. Quem ganha (com a disputa) é o Ceará. É uma briga sadia. O Lisca sabe que pode contar com todos", disse. "Vamos precisar de todos já que o calendário é grande e o desgaste é enorme. A dor de cabeça para escalar é do Lisca, mas é uma dor de cabeça boa", finalizou.

Ao todo, Felipe marcou 10 gols em 52 jogos com a camisa do Vovô.