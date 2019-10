Felipe Araruna pede apoio da torcida contra Atlético-MG: "a gente sabe a importância deles"

Vindo de uma vitória importante sobre o Avaí, na última quarta-feira (30), na Ressacada, Felipe Araruna pediu o apoio da torcida tricolor para o duelo deste sábado (2), quando o Fortaleza recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, às 17h, pela 30ª rodada do Brasileirão. O volante também comentou a sequência difícil que o Leão terá nas próximas rodadas da Série A.

"A gente espera que todos compareçam. Vai ser mais um jogo importantíssimo nessa nossa sequência e a gente sabe da importância deles presentes no Castelão, nos apoiando para, se Deus quiser, ter mais uma vitória", afirmou o volante do Leão.

Com sete pontos somados nas últimas três partidas - vitórias sobre Grêmio e Avaí e empate com Cruzeiro -, a equipe de Rogério Ceni aumentou a distância de três para seis pontos da zona de rebaixamento. Agora, no sábado (2), em um novo confronto direto, já que Galo ocupa a 13ª posição com os mesmos 35 pontos do Leão, que é o 12º, o tricolor tem a missão de vencer e conseguir, pela primeira vez nesta temporada, duas vitórias seguidas na Série A.

"A gente sabia que seria uma semana de jogos difíceis fora de casa e conseguimos pontuar nos dois jogos, culminando uma vitória no último jogo que foi importantíssima. O campeonato está vivo, tem muita coisa pela frente. Estamos focados nos próximos jogos e a gente sabe da importância de cada um que está por vir", finalizou.

No sábado (2), o Fortaleza recebe o Atlético-MG, às 17h, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.