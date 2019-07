Felipe Alves sente desconforto muscular e vira dúvida no Fortaleza

O goleiro Felipe Alves não treinou com elenco do Fortaleza pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (17), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O jogador sentiu um desconforto muscular e virou dúvida para a partida diante do Atlético/MG no domingo (21), às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.

Além do arqueiro, o atacante Osvaldo também foi desfalque na atividade devido tratamento contra lesão na panturrilha. Outra ausência foi o volante Paulo Roberto, que acabou dispensado para resolver "problemas particulares", conforme informal a assessoria do clube. Na atividade comandada pelo técnico Rogério Ceni, o grande destaque foi o atacante Romarinho, que marcou dois dos três gols no treinamento. Com muita movimentação e troca de passes, o reforço Mariano Vázquez brilhou na armação das jogadas.

Contra o Galo, o Leão não vai contar com o atacante Edinho, por motivos contratuais, e o volante Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A equipe aguarda a regularização de Vázquez para relacioná-lo pela primeira vez.

Caso o atleta argentino esteja apto, a provável escalação tricolor é: Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Araruna, Juninho, e Mariano Vázquez; Romarinho, Wellington Paulista e André Luis. Na ausência do jogador, Kieza entra como titular, alterando o esquema do 4-3-3 para o 4-2-4.