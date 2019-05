Felipe Alves quer Fortaleza mais inteligente contra o Athletico/PR pela Copa do Brasil

O Fortaleza terá dois obstáculos nas oitavas da Copa do Brasil: a qualidade do Athletico/PR e o gramado sintético. O primeiro jogo acontece na Arena Castelão, em horário e data a ser definido pela CBF, enquanto o último confronto fica na Arena da Baixada, em Curitiba, provavelmente disputado dia 15 de maio.

No estádio paranaense, o Furacão costuma fazer um jogo de imposição sobre os adversários e se vale também da grama sintética, armadilha para os clubes que não estão habituados a treinar ou jogar nesse tipo de terreno. Reforço do Leão na temporada após passagem pelo rubro-negro, o goleiro Felipe Alves chamou a atenção para as diferenças do campo.

"O Athletico é uma grande equipe, que tem de ser respeitada. Em casa, são muito fortes, eu digo isso porque estive lá no ano passado, mas temos que jogar com inteligência. Eles levam vantagem por causa do campo sintético. Eles estão acostumados a treinar e a jogar lá. A equipe de fora não vai se adaptar ao treinar só um dia lá, mas nós temos que jogar com inteligência e procurar fazer um grande jogo como fizemos aqui na Arena Castelão, para que consigamos um bom resultado", afirmou.

Titular nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, Felipe Alves disputou 12 partidas pelo Tricolor e sofreu 10 gols. O técnico Rogério Ceni ainda não explicou se o goleiro vai perder a posição para o ídolo Marcelos Böeck contra o Athletico/PR, já que são competições diferentes e os atletas se revezaram ao longo da temporada.

O Fortaleza volta a jogar pela Brasileirão próximo domingo (5), contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão, pela terceira rodada. O grupo viaja sábado (4) para o Rio de Janeiro.