Felipe Alves projeta Santos e foca em Sul-Americana: "Vamos sonhar"

A delegação do Fortaleza desembarcou na Capital nesta segunda-feira (25) após encarar o Internacional no Beira-Rio. Conquistando sete dos últimos nove pontos disputados na Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão vai encarar o Santos, vice-líder, na Arena Castelão. O detalhe é que o time tricolor nunca venceu o Peixe na história, tabu que não assusta o goleiro Felipe Alves.

"Tabus foram feitos para serem quebrados caso contrário não faria sentido entrar em campo. Um jogo de total respeito, difícil, onde as equipes vão entrar para buscar os três pontos", declarou.

Na tabela, o Tricolor soma 43 pontos e está na 12ª colocação. Segundo o matemátco Tristão Garcia, do site estatístico Info Bola, as chances de rebaixamento da equipe são menores que 1%. Felipe Alves reiterou que o objetivo é uma vaga em uma competição internacional, marca inédita para o time cearense.

"Um passo de cada vez. Se estivermos livres do rebaixamento, vamos sonhar com a Sul-Americana. É possível porque vamos disputar 12 pontos ainda", explicou.

O elenco se reapresenta na terça (26), com atividade às 15h30 no estádio Alcides Santos. O duelo com o Santos é quinta, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão.