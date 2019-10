Felipe Alves prevê pressão do Fortaleza contra o Cruzeiro: "Clima de final"

Foram duas semanas de trabalho intenso para voltar aos gramados. Peça-chave do esquema de Rogério Ceni, o goleiro Felipe Alves retornou ao time titular do Fortaleza após se recuperar de um lesão muscular. Mesmo tendo enfrentado os semifinalistas da Libertadores, Grêmio e Flamengo, o arqueiro ressaltou que o jogo com o Cruzeiro, sábado (26), às 21 horas, no Mineirão, será ainda mais difícil.

“A gente se preparou muito na semana e o clima do jogo é de final. São dois times concorrentes na parte de baixo da tabela e tem o Cruzeiro na zona. Vai ser um jogo mais difícil do que o que tivemos nas últimas semanas, quando saímos na frente, mas sofremos a virada do Flamengo, líder do campeonato. Depois foi o Grêmio, que conseguimos a virada, mas dentro de casa”, afirmou.

Na tabela da Série A do Brasileiro, o Fortaleza ocupa a 14ª posição, com 31 pontos. Já o Cruzeiro está em 17º, com 28. Como o Leão não tem chance de entrar no Z-4 durante a 28ª rodada, Felipe Alves ressaltou que é preciso inteligência contra adversários diretos.

“A gente não enfrenta mais o Cruzeiro, talvez um empate seja um resultado bom também. Precisamos ser inteligentes também para que os times dos nossos confrontos diretos não pontuem contra a gente”, explicou.

A única dúvida do técnico Rogério Ceni para a partida é o zagueiro Jackson, com lesão no ombro. Caso a baixa se confirme, Paulão é o favorito na vaga. Felipe Alves elogiou o companheiro de defesa contratado em setembro.

Outros pontos da entrevista