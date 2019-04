Felipe Alves pede foco do Fortaleza contra o Guarany para não depender de vantagem

O Fortaleza enfrenta o Guarany de Sobral pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, às 21h30. A equipe de Rogério Ceni derrotou o Guarasol por 1 a 0, em Sobral, na partida de ida. O Tricolor do Pici possui a vantagem de resultados equivalentes nessa fase, por conta da vice-liderança conquistada na segunda fase, podendo até perder pelo mesmo placar para se classificar.

Titular no Estadual, o goleiro Felipe Alves, em coletiva, buscou manter o foco do time para não precisar do regulamento, atentando para a qualidade do adversário."Não foi fácil ganhar fora de casa por 1 a 0. Da mesma maneira que a gente criou, eles também criaram", destacou. Apesar disso, o atleta garantiu que a vantagem é um privilégio pela grande campanha. "Fizemos por merecer essa pequena vantagem. Mas não nos garante nada", finalizou.

Reserva de Marcelo Boeck, que completou 100 partidas pelo clube, Felipe chegou do Athletico/PR em dezembro, e foi titular por sete partidas com a camisa do Fortaleza, sofrendo cinco gols. O jogador exaltou a concorrência interna pela posições."Todo clube tem essa disputa de goleiro. Problema é que, nessa posição, só joga um. Nas outras, tem outros jogadores que fazem duas funções, e tem mais oportunidades. Goleiro, não. É uma disputa sadia", explicou.

Nos últimos seis encontros entre o Leão do Pici e o Cacique do vale, foram quatro vitórias para o Fortaleza e dois empates."Futebol, às vezes, num ganha aquele que cria, mas, sim, quem aproveita as chances. Temos que estar preparados para qualquer situação", comenta Felipe Alves sobre a expectativa para a definição do finalista do Cearense.