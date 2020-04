Felipe Alves pede calma durante pandemia: "não pode deixar o medo dominar a gente"

O momento é de manter a calma durante a pandemia do novo coronavírus, segundo o o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves. Titular absoluto do time de Rogério Ceni, o atleta se mostra preocupado com a atual situação, mas acredita que não se pode permitir que os medos dominem as pessoas neste momento.

"Ninguém vai voltar seguro. A gente está passando por uma coisa que a gente nunca tinha passado antes, e é preocupante, principalmente quando envolve saúde, muitas pessoas contaminadas, morrendo. A gente tem que ter calma, não pode deixar o medo dominar a gente, ter o máximo de cuidado possível e saber que uma hora ou outra isso vai passar", contou Felipe durante live do Leão nas redes sociais.

De férias até o fim de abril, assim como os outros jogadores do clube, o goleiro crê num retorno às atividades ainda com certo receio de todos.

"Todo mundo, creio eu, vai voltar com uma certa insegurança, mas se a gente não enfrentar também certos tipos de medo, isso não vai passar nunca. Então, é manter a consciência e saber que as coisas vão se normalizando", contou o titular do gol tricolor.

A volta do futebol brasileiro ainda não está definida e os atletas continuam treinando a parte física em casa.