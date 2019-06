Felipe Alves lamenta eliminação diante do Athletico: "Faltou pouco"

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico/PR nesta quinta-feira (5), na Arena da Baixada. Até os 43 minutos da segunda etapa, a decisão das oitavas de final estava indo aos pênaltis, quando Marco Ruben acertou cabeceio indefensável para o goleiro Felipe Alves. Após a derrota, o ex-atleta do Furacão comentou sobre a partida e lamentou o revés fora de casa.

> Rogério Ceni enaltece Fortaleza após derrota

"Faltou pouco. Faltavam uns 5 minutos pro fim da partida, e não foi possível segurar. Fizemos um grande duelo. Um jogo muito competitivo. Ficamos tristes por sair daqui sem a classificação, mas felizes pela evolução do time, pela maneira com que jogamos", disse o arqueiro, que fez quatro defesas no confronto.

O próximo jogo do Tricolor de Aço será contra o Grêmio, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, às 19h do sábado (8), no Estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul, pois a Arena do Grêmio é uma das sedes da Copa América. Quando questionado sobre quem ficará no gol do Fortaleza, Felipe ressaltou a importância de rodar o elenco.

"Tanto eu quanto o Marcelo Boeck temos bastante experiência. Jogamos todas as séries do futebol. O Rogério é um especialista dessa área. Sabe bem a hora de revezar, de mudar quem tá cansado pelas viagens e jogos. Série A não tem jogo fácil, dentro ou fora de casa", concluiu.