Felipe Alves fala em aproveitar a família na quarentena e ansiedade por jogos: "Experiência nova"

A vida de um jogador de futebol é repleta de viagens, treinos e, por vezes, distância da família. Por isso, a quarentena e o período sem atividades nos clubes têm sido importante para a reaproximação familiar. A análise é do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, que tem usado o tempo em casa também para manter a forma física.

"A rotina é bem tranquila. Estou aproveitando bastante a família porque viajamos bastante, passamos muito tempo fora. Então é aproveitar a família e treinar também", explica.

De férias até o dia 20 de abril, o goleiro realiza atividades com orientações do departamento fisiológico do clube. A experiência é nova para Felipe Alves, que reforça a ansiedade pelo retorno das competições.

"A gente está procurando treinar. Claro não consigo treinar 100% dentro da nossa realidade, mas tem muitos exercícios e variações que nos deixam bem. É uma experiência nova, ter que trabalhar em um lugar adaptado está sendo bem legal, mas estou ansioso para voltar logo a treinar no campo com meus companheiros de time", declarou.

A última partida do Fortaleza foi disputada no dia 14 de março, com vitória por 3 a 0 sobre o Náutico. Desde então, o time paralisou as atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.