Felipe Alves elogia entrega de equipe: "foi fundamental para conseguirmos o empate"

Assim que desembarcou em solo cearense, após o empate por 2 a 2 com o Atlético/MG, no último domingo (21), em Minas Gerais, Felipe Alves fez questão de elogiar a entrega da equipe saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o empate. O goleiro tricolor, que defendeu duas penalidades, também chamou a partida de "jogo atípico" e afirmou que já pensa no confronto com o Corinthians, no próximo domingo (28), às 19h, na Arena Castelão.

"Foram situações bastantes questionáveis, mas já passou, já aconteceu. Quero ressaltar o poder de reação da equipe, a entrega de todos foi fundamental para conseguirmos o empate. É muito difícil um time chegar lá e somar ponto diante do Atlético, que tem uma excelente equipe. A gente fica muito feliz pelo resultado final", comentou o goleiro leonino.

Felipe criticou a marcação do primeiro pênalti a favor do Galo, afirmando que, não opinião dele, não houve nada.

"O futebol nos proporciona muitas coisas e essa foi uma partida atípica. Foram 90 minutos de muitos erros e acertos e fico feliz por ajudar com boas defesas em um momento delicado onde a gente fez o que era mais difícil, que foi buscar o empate. Tiveram os dois lances do pênalti que, para mim, o primeiro não foi pênalti. Foi um jogo bastante atípico por tudo o que aconteceu na partida", disse.

Camisa 12 do Leão, Felipe Alves já tem nos pensamentos o duelo contra o Corinthians, que pode levar o Tricolor do Pici até mesmo para a sexta posição, dependendo do restante dos resultados da rodada.

"A gente sabe que jogando em casa temos uma força a mais que é o nosso torcedor. Então a gente vai trabalhar bem essa semana para que domingo possamos contar com a nossa torcida, com o estádio cheio e poder dar o nosso melhor porque vamos enfrentar uma outra grande equipe", finalizou.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo domingo (28), quando recebe o Corithians, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19h.