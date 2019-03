Felipão garante atacante Arthur, ex-Ceará, na lista para a fase final do Campeonato Paulista

Após a confirmação da lesão de Deyverson no treino do Palmeiras, que deve o afastar dos gramados por três semanas, o técnico Luiz Felipe Scolari falou em coletiva de imprensa que o ex-atacante do Ceará, Arthur Cabral, fará parte do grupo que enfrenta o Novorizontino nas quartas-de-final do Paulistão.



O atleta ainda não fez sua estreia pelo atual campeão brasileiro pois se recuperava de uma lesão. Arthur foi a venda mais cara da história do futebol cearense, quando saiu do alvinegro por R$ 5 milhões, uma transação confirmada em maio do ano passado.

Autor de 21 gols na última temporada, o centroavante disputa posição no Palmeiras com o colombiano Borja, já que William ainda se trata de lesão na coxa.

O jogo de ida entre Palmeiras e Novorizontino pelas quartas-de-final ocorre neste domingo (24), às 16h, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.