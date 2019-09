Felipão é demitido do Palmeiras após queda de rendimento

Luiz Felipe Scolari deixou o comando do Palmeiras nesta segunda-feira (2). O técnico foi demitido pelo presidente Maurício Galliote no início da noite. Ele não resistiu à pressão pela eliminação da Copa Libertadores e de mais uma derrota no comando da equipe. No domingo, o time perdeu por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em rodada do Campeonato Brasileiro.



Também deixam o clube paulista os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. "O clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018", registrou o clube, em comunicado.



Em sua terceira passagem pelo clube, o treinador acumulou cinco eliminações em torneios mata-mata. Sua grande conquista neste período foi o Brasileirão do ano passado. Ao todo, foram 76 jogos, com 46 vitórias, 22 empates e nove derrotas.



Depois da parada para a disputa da Copa América, o Palmeiras não venceu mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro e despencou do primeiro para o quinto lugar, com um jogo a menos do que os demais adversários. O mesmo período teve como pontos baixos as eliminações na Copa do Brasil, diante do Internacional, e na Copa Libertadores, para o Grêmio, na última semana.



O antecessor de Felipão, Roger Machado, foi demitido em julho de 2018 após ter conquistado apenas 43% dos pontos disputados nos dez últimos compromissos oficiais. Outras sequências negativas também derrubaram nomes como Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Eduardo Baptista em temporadas anteriores.



Felipão era o principal alvo de críticas da torcida pelo mau momento da equipe. No mês passado, torcedores do Palmeiras ligados à principal organizada do clube foram à porta da Academia de Futebol protestar antes do clássico com o Corinthians. Uma das faixas questionava: "Felipão dono do Verdão?". Outras faixas traziam os dizeres "Diretoria omissa" e "Ninguém morreu... ainda".



O Palmeiras acumula no Brasileirão sete rodadas consecutivas sem vencer. O pífio recente aproveitamento de 23,8% na competição nacional tirou o time da liderança e o colocou na quinta posição, com 30 pontos, seis atrás do líder Flamengo e do Santos, o segundo colocado. Os próximos compromissos serão no sábado, em Goiânia, contra o Goiás, às 21h, e depois o time receberá na terça-feira, dia 10, o Fluminense, no Allianz Parque, em jogo atrasado da competição.



Queda de rendimento

O fraco rendimento após a disputa da Copa América contrasta com a forte campanha do Palmeiras no início do Brasileirão. Após ganhar o Campeonato Brasileiro de 2018, o time atingiu mais de 30 rodadas de invencibilidade no torneio e fez a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe liderava o Brasileirão quando o campeonato foi interrompido para a disputa da Copa América, em solo nacional.



Depois do torneio entre seleções, o Palmeiras conquistou só 23% dos pontos disputados no Campeonato Brasileiro e despencou do primeiro para o quinto lugar. No total, a equipe teve um aproveitamento de pontos de 38% nos 13 jogos realizados até agora. Nos dez últimos compromissos, o rendimento foi ainda pior, pois conquistou 36% dos pontos disputados.