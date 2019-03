Federer conquista seu 100º título em revanche contra Tsitsipas

O suíço Roger Federer, 37, conquistou neste sábado (2) o centésimo título profissional de sua carreira. Para alcançar a marca, o tenista bateu o grego Stefanos Tsitsipas, 20, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, na final do Torneio de Dubai.

Maior campeão de Grand Slams entre os homens, com 20 títulos, Federer é o segundo tenista a chegar à marca centenária de troféus individuais da ATP (Associação de Tenistas Profissionais). O americano Jimmy Connors (recordista com 109 títulos) alcançou a marca em 1983, ao vencer o US Open.

A vitória deste sábado teve sabor de revanche para o tenista suíço, sétimo colocado do ranking mundial. Tsitsipas (11º) foi o responsável pela eliminação de Federer na quarta rodada do último Aberto da Austrália, na outra única vez em que os dois tenistas se enfrentaram.

Desta vez, novamente, o grego deu trabalho para Federer. Em um início de partida muito equilibrado, o suíço aproveitou a única chance de quebra de serviço que teve para abrir vantagem e fechar o primeiro set em 6/4.

No segundo set, o grego voltou a jogar bem e equilibrava a partida, mas, no nono game, após dois erros não forçados, Tsitsipas teve seu serviço novamente quebrado pelo suíço. Federer só precisou confirmar o seu serviço para fazer história.