Federação prepara retorno do Campeonato Catarinense para 16 de maio

A Federação Catarinense de Futebol tenta o retorno da primeira divisão do Estadual para o dia 16 de maio. A entidade aguarda apenas o "sim" do Governo de Santa Catarina para oficializar a decisão.

Isso porque o Governo decretou que atividades esportivas no Estado estão proibidas até o fim de maio devido à pandemia do novo coronavírus. A FCF, porém, preparou um protocolo médico, com auxílio de profissionais do Avaí, para garantir a segurança na volta aos jogos.

Caso seja liberado o reinício do Campeonato Catarinense, os clubes terão de seguir todos os termos do documento sanitário. Uma situação, no entanto, é certa: as partidas serão realizadas com os portões fechados.

Propostas

A ideia inicial da Federação era retomar o campeonato em 9 de maio, mas a data foi descartada depois que os clubes do Estado da Série B do Campeonato Brasileiro - Chapecoense, Avaí e Figueirense - prorrogaram as férias dos jogadores por 10 dias, até o fim de abril.

O Campeonato Catarinense foi paralisado antes do início das quartas. Os confrontos são: Chapecoense x Avaí, Criciúma x Marcílio Dias, Joinville x Brusque e Juventus x Figueirense.