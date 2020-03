Federação homenageia principais nomes do karatê cearense de 2019

A Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) realizou neste sábado (29), no Ideal Clube, a cerimônia de premiação do ranking cearense de atletas de 2019. Com calendário extenso de competições, os principais nomes do esporte estadual foram agraciados apenas no início da atual temporada.

Para o presidente da entidade, Robyson Regis, o evento é uma forma de parabenizar o esforço dos lutadores e também de quem colaborou com o crescimento da modilidade. "Nosso esporte é amador, mas a gente trabalha de forma profissional. Então o atleta não ganha bônus em dinheiro, mas tem um evento bem organizado e estruturado para se desenvolver", explicou.

Os troféus foram entregues para diversas faixas etárias. Na noite de gala, um dos destaques foi o carateca Danilo Regis, de 13 anos. Considerado uma das promessas do desporto local, o jovem esteve no pódio do último campeonato mundial do esporte.

"Foi uma experiência que não tenho nem como descrever. Precisei de muito treino porque era um campeonato grande. Treino desde os cinco anos, sempre competindo, e sempre trazendo medalhas. O karatê me trouxe disciplina, preparo físico, treino e caráter", pontuou.

A festa foi encerrada com menção honrosa aos principais responsáveis por alavancar o karatê no Ceará. Na lista de festejados, foram homenageados nomes como Ferruccio Feitosa, secretário da Regional II da Prefeitura de Fortaleza.