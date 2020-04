Federação cogita redução de jogos em fase final do Campeonato Mineiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) admite a possibilidade de reduzir o número de datas na fase final do Campeonato Mineiro de 2020 devido à paralisação do calendário do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ainda não há definição sobre esta etapa, sobretudo pela necessidade de conversar com os eventuais possíveis classificados, mas a entidade estuda fazer menos partidas na parte decisiva do torneio.

O diretor de competições da FMF, Leonardo Barbosa, diz que haverá mais duas rodadas da primeira fase, mas não descarta negociar com os clubes para discutir um número menor de jogos a partir da semifinal.

"Vamos nos sentar com os quatro da semifinal e os quatro da Copa Inconfidência para discutir uma possível redução de datas. Pode ser que a gente dispute semifinais com apenas jogo único, mas seria necessária uma decisão unânime", disse à reportagem.

Sequência do torneio

O Campeonato Mineiro está a seis datas do fim. Ainda é necessário jogar duas rodadas da primeira fase, além dos jogos de semifinal e final. Há também em aberto o Troféu Inconfidência, que será disputado em formato de mata-mata entre quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados.

O América-MG, líder, é a única equipe garantida na semifinal do estadual. O Tombense, que ocupa a segunda posição, está perto de conseguir uma vaga. O Atlético-MG, em terceiro, precisa de um empate para se classificar. A Caldense é a quarta colocada, e o Cruzeiro está um lugar abaixo.