Federação, Ceará e Fortaleza discutem protocolo para retorno do futebol no Estado em maio

A Federação Cearense de Futebol (FCF), junto com Ceará e Fortaleza, já discutem um protocolo médico para o retorno das atividades no mês de maio. Neste domingo (26), representantes das três entidades estiveram reunidos em videoconferência para avançar no assunto.

Os três presidentes estiveram presentes. Na conversa, tanto Mauro Carmélio como Marcelo Paz e Robinson de Castro demonstraram interesse do retorno das atividades no mês de maio. Isso dependerá do decreto de isolamento estabelecido pelo Governador Camilo Santana (PT), que se encerra no dia 5. Caso não seja renovado, os clubes deverão retomar os treinamentos.

Porém, há a chance que alguns treinos ocorram mesmo caso o decreto seja renovado. Isso poderá acontecer caso haja o entendimento que o futebol não se enquadra na lista de atividades que devem parar. Além, claro, de haver condições para que a volta ocorra de forma segura.

Para isso, há uma discussão para que seja criado um protocolo seguindo orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, a FCF buscou informações para saber as necessidades dos clubes no momento.

"A CBF deve tá lançando já na próxima semana, terça ou quarta-feira, o protocolo médico nacional, e dentro desse protocolo nacional, a Federação vai preparar o protocolo estadual e dentro dessa condição já também os nossos campeonatos. Mas, por enquanto, nós vamos aguardar o lançamento do protocolo nacional para que possamos adaptar ao nosso futebol", disse Mauro Carmélio.

A reunião ocorreu somente com representantes de Ceará e Fortaleza pelo fato dos dois estarem na Série A do Campeonato Brasileiro. De forma gradativa, haverá também encontros com dirigentes de Ferroviário (Série C), Floresta e Guarany de Sobral (Série D) e também os outros clubes que disputam o Campeonato Cearense.

Tanto a FCF como a CBF têm monitorado de perto as decisões tomadas na Europa. Neste domingo, na Itália, o primeiro ministro liberou a volta dos treinamentos dos clubes de futebol no dia 18 de maio.