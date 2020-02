Federação cancela quarto jogo do Campeonato Italiano por conta do coronavírus

O temor causado pela chegada do coronavírus, agora denominado Covid-19, a duas regiões da Itália, Vêneto e Lombardia, causou neste domingo o adiamento da quarta partida da 25.ª rodada do Campeonato Italiano. A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) anunciou neste domingo que o duelo Torino x Parma, no estádio Olímpico, em Turim, foi adiado para uma data a ser definida pela liga que organiza a competição.



Os próprios clubes anunciaram também o adiamento em suas redes sociais e nos sites oficiais. "O Parma Calcio comunica que a partida Torino x Parma, inicialmente prevista para hoje, domingo 23 de fevereiro, às 15h locais, foi adiada para uma data por determinar", avisou o clube da região da Emilia-Romagna.



No sábado, três partidas do Campeonato Italiano marcadas para este domingo já haviam sido adiadas por causa do temor causado pela chegada do coronavírus ao país. Os jogos Inter de Milão x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo e Verona x Cagliari serão disputados em datas ainda não anunciadas.



Duas pessoas que estiveram recentemente na China morreram no norte da Itália (uma no Vêneto e outra na Lombardia) em decorrência da contaminação pelo coronavírus. Além disso, há outras 89 pessoas contaminadas. As autoridades locais, então, determinaram a suspensão de eventos esportivos nas duas regiões, além de decidirem pelo fechamento temporário de escolas, lojas e restaurantes. Cerimônias religiosas também não poderão ocorrer nos próximos dias.



Antes do adiamento dos três jogos do Italiano, uma partida da terceira divisão e outra da quarta, também marcadas para este domingo, já haviam sido canceladas, assim como eventos de basquete, vôlei, hóquei no gelo e patinação artística.



A jornada do Campeonato Italiano neste domingo será limitada agora a dois jogos, todos marcados para regiões ainda não alcançadas pelo coronavírus: Genoa x Lazio, em Gênova, e Roma x Lecce, na capital do país.