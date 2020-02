Federação aponta erros contra São Paulo e afasta trio de arbitragem

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira (4) o afastamento da equipe de arbitragem que atuou no empate entre São Paulo e Novorizontino por 1 a 1, no Morumbi. A partida, realizada na segunda, foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O juiz Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e os auxiliares Enderson Emanoel Turbiani e Vitor Carmona Metestaine passarão por reciclagem com acompanhamento de psicólogos, conforme informou a entidade. As medidas foram protocoladas porque a FPF identificou quatro erros no jogo: dois gols anulados, ambos marcados por Alexandro Pato em posição legal, e dois pênaltis a favor do São Paulo que não foram dados.

A Comissão de Arbitragem entrou em contato com o trio, que admitiu as falhas. Com o empate, o São Paulo lidera o grupo C com oito pontos, e o Novorizontino ocupa a 2ª colocação do grupo B, também com oito pontos.

Leia o comunicado na íntegra: