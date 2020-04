FCF vai acompanhar determinação da CBF sobre redução de intervalo de jogos para 48h

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, reforçou que a entidade vai acompanhar a decisão da CBF em uma eventual mudança no intervalo de jogos de 66h para 48h. A proposta, oriunda do mandatário Felipe Leite, da Federação Nacional dos Atletas de Futebol (Fenapaf), gerou debate entre sindicatos e está sendo analisada pela entidade máxima do esporte no Brasil.

"A proposta de redução do horário é interessante. Aqui no Ceará temos um termo de ajuda de conduta com o Ministério Público do Trabalho com relação a não termos jogos de 66h do jogador, ou seja, importante explicar que não é do clube. Se o atleta jogar, só pode jogar de novo 66h depois, e é apenas o atleta que não pode jogar esses horários. Desde que haja um acordo nacional, junto da CBF e os órgãos federais, a FCF vai acompanhar a CBF", declarou Mauro Carmélio.

A proposta foi encaminhada à CBF na última sexta (10) por meio do presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol (Fenapaf).

Por meio de nota, a mesma entidade ressaltou que a proposta é uma posição pessoal do dirigente e que "qualquer decisão será apreciada pela Diretoria, pelos sindicatos e principalmente com aprovação dos atletas". A principal justificativa para a opção seria a garantia de empregos, uma vez que o calendário receberia mais partidas após o retorno dos torneios, então paralisados devido à pandemia do novo coronavírus.

CONFIRA O ATUAL REGULAMENTO DA CBF SOBRE O INTERVALO DE HORÁRIOS:

"Art. 25 – Como regra geral, os Clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 (sessenta e seis) horas.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos casos de nova disputa de partidas suspensas e de partidas de desempate em competições oficiais.

§ 2º - Em casos excepcionais, a DCO, de forma fundamentada, poderá autorizar a atuação de atletas ou clubes sem a observância do intervalo mínimo aludido no caput deste artigo. Em se tratando de atletas será obrigatória a apresentação de autorização médica atestando a aptidão do atleta para a disputa da partida."