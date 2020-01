FCF detalha até 5ª rodada do Campeonato Cearense; Clássico-Rei é último jogo

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta terça-feira (28) a tabela detalhada até a 5ª rodada do Campeonato Cearense. A competição está na 2ª fase do Estadual, com participação de Ceará e Fortaleza. Na etapa de abertura do Estadual, Horizonte e Floresta foram rebaixados, enquanto o Guarany de Sobral terminou na liderança do chaveamento, o que garante vaga na Copa do Brasil de 2021.

O Clássico-Rei ficou na rodada final do torneio, com data e horário indefinidos. Já a 2ª rodada contemplará partidas nos dias 1, 2 e 5 de fevereiro.

Pelo regulamento, quatro equipes se classificam para semifinal. O mata-mata ocorre em jogo único - empate conduz o confronto aos pênaltis. Na final, as equipes duelam duas vezes para definir o detentor da taça de campeão. Confira detalhe das rodadas:

2ª rodada

01/02 - 16:30 - Barbalha x Caucaia | Inaldão-Lirio Callou TV Diário

02/02 - 16:00 - Ferroviário x Guarany (S) | PV TV Verdes Mares

05/02 - 20:00 - Fortaleza x FC Atlético | Castelão

05/02 - 21:30 - Pacajus x Ceará | PV

3ª Rodada

12/02 - 21:30 - Barbalha x Ferroviário | Inaldão-Lirio Callou

16/02 - 16:00 - Caucaia x Guarany (S) | Raimundo de Oliveira

19/02 - 21:30 - FC Atlético x Ceará | PV

11/03 - 20:00 - Fortaleza x Pacajus | Castelão

4ª Rodada

19/02 - 21:30 - Guarany (S) x Pacajus | Junco

22/02 - 16:00 - FC Atlético x Barbalha | PV

22/02 - 16:00 - Ceará x Caucaia | Castelão

04/03 - 21:30 - Ferroviário x Fortaleza | PV

5ª Rodada

09/02 - 15:30 - Pacajus x Caucaia | João Ronaldo

09/02 - 16:00 - Ferroviário x FC Atlético | PV

29/02 - 16:00 - Ceará x Guarany (S) | Castelão

01/03 - 16:00 - Fortaleza x Barbalha | Castelão

6ª Rodada

Barbalha X Ceará

Caucaia X Atlético/CE

Guarany X Fortaleza

Pacajus X Ferroviário



7ª Rodada

Barbalha X Guarany

Ceará X Fortaleza

Guarany X Pacajus

Ferroviário X Caucaia