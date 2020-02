FCF detalha 6ª rodada do Campeonato Cearense; veja datas e horários

A Federação Cearense de Futebol (FCF) detalhou a 6ª rodada do Estadual de 2020. Os jogos são válidos pela 2ª fase do torneio, que classifica os quatro melhores às semifinais - o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2021.

Em nota, a entidade confirmou que os jogos ocorrem nos dias 15, 18 e 23 de março. Com a divulgação, resta apenas o detalhamento da 7ª e última rodada.

Das partidas, duas ocorrem no domingo (15): Caucaia x Atlético/CE, no Raimundo de Oliveira, e Pacajus x Ferroviário, no Ronaldão, ambas às 16 horas. Na quarta (18), é a vez de Guarany x Fortaleza, às 21h30, no estádio do Junco, em Sobral.

O fechamento é entre Barbalha x Ceará na quarta seguinte, dia 25. O duelo é no Inaldão, às 21h30. No momento, a classificação do Campeonato Cearense é: