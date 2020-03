FCF antecipa jogos da última rodada do Campeonato Cearense; veja datas

Após definir que as partidas da 2ª fase do Campeonato Cearense serão realizadas com portões fechados, a Federação Cearense de Futebol (FCF) antecipou as datas das rodadas finais. Em reunião realizada nesta segunda-feira (16) entre representantes dos clubes e membros do Governo do Estado, a entidade sinalizou mudança no calendário dos jogos, a exceção foi o Clássico-Rei.

A expectativa da organização é acelerar as disputas do torneio para possibilitar um novo panorama nas semifinais. Assim, antes do mata-mata, a FCF avaliará a situação de contaminação do coronavírus no Estado e poderá optar por suspender a competição.

Pelo cronograma do Estadual, as partidas restantes da 6ª rodada são: Guarany x Fortaleza (18/3) e Barbalha x Ceará (25/3). O duelo entre Caucaia x Atlético/CE, antes marcado para domingo (22), foi remarcado para a próxima quarta (18), às 16 horas, no estádio Presidente Vargas.

As datas da 7ª e última rodada também foram inseridas no planejamento da FCF, ainda sem maior detalhamento: Barbalha x Guarany (22/3), Atlético/CE x Pacajus (22/3) e Ferroviário x Caucaia (25/3). O jogo final da etapa de grupos é entre Fortaleza x Ceará, com previsão para domingo (29). Veja calendário:

6ª rodada

18.03 - Guarany de Sobral x Fortaleza | Junco, às 21h30

18.03 - Caucaia x Atlético/CE | PV, às 16h

25.03 - Barbalha x Ceará | Inaldão, às 21h30

7ª rodada

25.03 - Ferroviário x Caucaia | a definir

22.03 - Barbalha x Guarany de Sobral | a definir

22.03 - Atlético/CE x Pacajus | a definir

29.03 - Ceará x Fortaleza | a definir