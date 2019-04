Família de Luzimara Souza irá doar córneas da atleta

As córneas da campeã cearense de surfe Luzimara Souza, de 23 anos, serão doadas. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Leonardo Souza, irmão da atleta, disse que essa é uma decisão partilhada por toda a família. "Dessa forma, ela ajuda outras pessoas que precisam e diminui nossa dor", afirmou. Os órgãos foram os únicos que puderam ser doados. O sepultamento da jovem será aberto ao público nesta quinta-feira (28).

A campeã cearense de surfe faleceu na manhã desta quarta-feira (27), na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, após ser atingida por um raio, conforme relataram testemunhas. No momento do acidente, a atleta estava no mar, treinando para participar de competições. Ela chegou a ser levada para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu.

Outros surfistas que estavam no local também foram atingidos pelo raio e um deles, Felipe Cardoso Nogueira, 17 anos, está internado em estado grave no IJF.

O irmão de Luzimara disse que a descarga que Luzimara recebeu foi tão forte, que deixou a marca do cordão que ela usava em seu corpo. "O pescoço dela e o colo ficaram com o formato do cordão".

Segundo Leandro, a atleta desejava ser surfista profissional desde criança.

Ela surfava desde pequenininha, sempre gostou muito do mar. Começou a surfar com uma pracha de tábua, depois arranjou uma prancha velha e foi melhorando. Sempre foi o sonho dela, ela queria ser surfista profissional, e, agora que ela estava conseguindo, isso acontece"

Velório e sepultamento

A família de Luzimara decidiu abrir o velório e o sepultamento para as pessoas que eram fãs da atleta. A cerimônia de despedida terá início ainda na noite desta quarta-feira e seguirá até o início da tarde de quinta, na casa da surfista, que fica na Rua Santa Eliza, no bairro Pirambu.

O sepultamento também será aberto ao público e ocorrerá por volta de 15h desta quinta-feira, no Cemitério da Parangaba.