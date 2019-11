Falece Pim Verbeek, ex-técnico da seleção australiana de futebol

O ex-técnico holandês Pim Verbeek, que classificou a Austrália para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, faleceu aos 63 anos, anunciou, nesta quinta-feira (28), a imprensa holandesa.

Técnico da Austrália entre 2007 e 2010, o holandês foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, apesar de vencer a Sérvia e empatar com Gana.

Oito anos antes, Verbeek trabalhou como assistente do compatriota Guus Hiddink, levando a Coreia do Sul às semifinais da Copa do Mundo que o país asiático sediou em conjunto com o Japão.

Em seu último trabalho, Verbeek treinou a seleção de Omã entre 2016 e 6 de fevereiro de 2019, quando anunciou sua aposentadoria.

Segundo jornal De Telegraaf, Verbeek faleceu vítima de um câncer.